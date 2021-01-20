Ханты-Мансийск, , 22:31 — REGNUM В Сургутском районе (ХМАО) чиновники предоставили в справках о доходах за 2019 год недостоверные или неполные данные. Выявлено 13 нарушений антикоррупционных законов, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Прокурорская проверка выявила недостоверные или неполные данные в декларациях чиновников Лянтора, поселков Солнечный и Барсово.

Зачастую в декларациях не указаны все источники доходов, полученные в виде социальных, пенсионных и компенсационных выплат, доходы супругов и детей, не отражаются сведения о владении недвижимым имуществом, не указываются имеющиеся банковские счета, поясняют в прокуратуре региона.

По итогам проверки прокурор Сургутского района внёс в адрес глав указанных поселений представления об устранении выявленных нарушений, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.