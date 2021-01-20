Мадрид, , 21:37 — REGNUM Количество пострадавших от мощного взрыва в Мадриде достигло 11 человек, при этом три человека погибли и один пропал без вести, сообщает 20 января служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида на своей странице в Twitter.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь. Один из них в тяжелом состоянии, десять ранены легко. Трое госпитализированы», — указано в сообщении службы.

Из нескольких зданий, расположенных рядом с местом взрыва, люди эвакуированы.

Стоит отметить, что внутренние помещения взорвавшегося дома пока не обследовались. Полицейские и взрывотехники считают, что это пока еще опасно.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв во время ремонта газового бойлера.

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