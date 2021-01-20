Париж, , 20:14 — REGNUM В 36 департаментах Франции ночью с 20 на 21 января ожидаются ливни, сильный ветер и штормы в прибрежных городах. Об этом в среду, 20 января, сообщает метеорологическая служба страны.

В зону повышенного риска входят такие регионы, как Рона — Альпы, Бретань, Нормандия, Нор — Па-де-Кале — Пикардия и Иль-де-Франс со столицей в Париже. Там ожидается ветер от 70 км/ч до 150 км/ч.

По данным метеорологической службы, шторм закончится в четверг, 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января сотни автомобилистов оказались заблокированы во французских департаментах Эн и Верхняя Савойя из-за сильнейшего снегопада и града.

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