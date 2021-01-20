Ижевск, , 20:06 — REGNUM В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии обнаружены тела 62-летнего мужчины и 60-летней женщины. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным проверки, тела супругов без признаков насильственной смерти были обнаружены в бане. Установлено, что мылись они в этой недавно построенной бане впервые.

По предварительной версии, смерть произошла от отравления угарным газом.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются соседи погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани женщина и двое детей отравились угарным газом. Пострадала 36-летняя женщина и ее дети в возрасте 12 и 5 лет. Мать от госпитализации отказалась, детей с отравлением средней степени тяжести отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу.

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