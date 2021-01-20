Грозный, , 20:01 — REGNUM В Чечне при проведении спецоперации по ликвидации боевиков были ранены пять силовиков. Об этом сообщил министр информации и печати, помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, сотрудники правоохранительных органов получили легкие ранения, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня, 20 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной операции по ликвидации банды боевиков под руководством Аслана Бютукаева. Силовики нейтрализовали шестерых бандитов на окраине села Катар-юрт в Урус-Мартановском районе. Пятеро из них уже опознаны. Они находились в федеральном розыске за совершение преступлений террористической направленности.

С их ликвидацией в Чечне покончено с бандподпольем, заявил Кадыров.

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