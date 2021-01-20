Одесса, Украина, , 18:41 — REGNUM Тройное жестокое убийство совершено в Одессе на проспекте Небесной Сотни, сообщает 20 января «Думская».

Уточняется, что неадекватный мужчина убил троих человек, а затем, весь окровавленный, сел на скамейку покурить.

«Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека, вышел из парадной, сел на лавочку и закурил», — заявил очевидец.

Инцидент произошёл на проспекте Небесной Сотни, 41. Убийцу задержали. Одной из жертв, как выяснилось, стал отец убийцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе в 2018 г. произошло жестокое убийство, в котором обвинили украинского нациста Сергея Стерненко, до сих пор находящегося на свободе.

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