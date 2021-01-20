Чебоксары, , 18:02 — REGNUM Многоквартирный дом в Ядрине, где произошло частичное обрушение кладки, не представляет угрозы жильцам. Об этом сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам выезда межведомственной комиссии.

На месте побывали представители министерства строительства, ГКЧС и госжилинспекции. По словам главного государственного жилищного инспектора Чувашии Виктора Кочеткова, «повреждения локальные». Он также отметил, что отсутствует надлежащая «перевязка облицовочного слоя с внутренней кладкой», у комиссии возникли «вопросы и к качеству раствора».

«Повреждённая кладка будет восстановлена управляющей компанией при благоприятных погодных условиях. Угроза обрушения дома отсутствует», — заявил Виктор Кочетков.

Замминистра строительства, главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин подтвердил, что хотя условия для жильцов «не совсем комфортные, но угрозы для жизни и здоровья обрушение не представляет». По его словам, «обвалилась небольшая часть облицовки цоколя дома, но основание не затронуто».

Главный архитектор республики также отметил, что дом построен «не очень хорошо». В частности, из-за отсутствия отмостки «влага попадает на цокольную часть и всё это начинает гнить и отваливаться».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ядрине сегодня, 20 января, произошло частичное обрушение кладки многоквартирного жилого дома по улице 50 лет Октября, 98. Жертв и пострадавших нет. В нём проживают девять семей — всего около 40 человек.

Известно, что дом построен более 50 лет назад, с декабря 2017 года включён в число аварийных.

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