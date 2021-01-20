Ялта, Крым, , 17:47 — REGNUM Старший участковый уполномоченный отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по городу Ялте подозревается в совершении мошенничества с квартирой ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили 20 января в пресс-службе Главного следственного управления СК Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело. Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками службы собственной безопасности МВД России по Республики Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно установлено, что в начале 2020 года участковый уполномоченный познакомился с 89-летней местной жительницей, которая является ветераном Великой Отечественной войны. Полицейский навещал ветерана — и под видом помощи получил доступ к жилью и ее документам.

«Мужчина вместе с иными заинтересованными лицами организовал преступную схему по переоформлению квартиры ветерана. Так, в период с мая по июнь 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество», — сообщили в СК.

В результате квартира ветерана перешла во владение участкового уполномоченного полиции, пожилой женщине был причинен ущерб на сумму не менее семи миллионов рублей.

Сотрудник полиции задержан. Жизни и здоровью пожилой женщины угрозы нет, в следственных органах обещают предпринять все меры для восстановления жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.