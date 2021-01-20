Лион, Франция, , 18:04 — REGNUM Во французском городе Лион к штрафу размером в 4000 евро приговорили торговца, продававшего медицинские маски, несмотря на запрет делать это в условиях недостатка средств защиты, действовавший во Франции в марте 2020 года.

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Как сообщает Le Figaro, 41-летний предприниматель, ранее приговоренный к шести месяцам заключения и к штрафу в 10 000 евро, получил новое наказание в виде штрафа и выплаты компенсации Национальному совету врачей.

Всего обвиняемому, чья аптека находилась в центре города, удалось продать 1699 масок на сумму 3068 евро.

Напомним, ранее в полиции французского города Гренобль сообщили, что 19 января на сроки лишения свободы вплоть до 10 лет были осуждены пять мужчин, замешанных в незаконной торговле наркотиками.

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