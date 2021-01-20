Мадрид, 20 января 2021, 17:45 — REGNUM Причиной сильного взрыва, прогремевшего в одном из зданий в центре Мадрида, могла быть утечка газа, сообщает 20 января телеканал La Sexta.
Уточняется, что сильный взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Толедо около 17:00 мск.
Взрывом разрушены от трех до четырех верхних этажей шестиэтажного здания. Уже известно о шестерых пострадавших.
По некоторым данным, в пострадавшем здании располагался дом престарелых.
Информация уточняется.
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