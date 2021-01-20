Кострома, , 17:25 — REGNUM В Костроме после аварии с четырьмя пострадавшими усилят проверки общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Костромской области.

Авария в Костроме

Сегодня, 20 января автоинспекторы провели рейд, в ходе которого проверили работу 26 автобусов на нескольких маршрутах, обслуживаемых частниками. Нарушения нашли в 8 машинах. В пассажирских автобусах не работали ремни безопасности, замки аварийных выходов и тормозная система.

Напомним, авария с двумя пассажирскими автобусами «ПАЗ» произошла в Костроме 18 января. Одному из водителей стало плохо, он потерял управление и протаранил стоящий впереди автобус. В результате ДТП пострадали четыре женщины, их отвезли в городскую больницу.

Ранее об аварии высказывался костромской губернатор Сергей Ситников. Он попросил управление ГИБДД проверить, «насколько водители соблюдают режим труда и отдыха».

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