Краснодар, , 17:13 — REGNUM Краснодарский краевой суд вынес оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, сообщили 20 января в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд постановил приговор, которым подсудимый признан невиновным и на основании вердикта присяжных оправданным.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в течение 10 дней с момента провозглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт об убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 2016 году в посёлке Звезда. В 2019 году СК сообщил, что преступление спустя долгое время раскрыто. Обвиняемым назвали соседа-пенсионера, который, якобы, нанес ребенку несколько ударов молотком по голове, а тело ребенка вывез в поле и закопал.

Однако 23 ноября 2020 года коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанной вину подсудимого и вынесла оправдательный вердикт. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда. Сам фигурант дела также заявил в суде о своей невиновности.

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