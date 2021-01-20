Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM В Свердловской области за 2020 год зафиксировано 998 случаев острого отравления алкоголем. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В структуре отравлений это составляет 27,7%. При этом по сравнению с 2019 годом количество отравившихся спиртным снизилось на 28%.

В основном в такой ситуации оказываются неработающие граждане трудоспособного возраста. Таких насчитали 492. Среди женщин зафиксировано 194 случая отравления. Они травятся в 5,1 раз реже мужчин.