Корочанский район, , 16:41 — REGNUM Тело 67-летнего мужчины обнаружено после тушения пожара в частном домовладении в селе Ломово Корочанского района Белгородской области. Пенсионер не мог самостоятельно передвигаться из-за инвалидности, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пожар начался в летней кухне днём 19 января. По предварительной информации, в момент возгорания мужчина находился в хозяйственной постройке один. Огонь заметили соседи. Спасателям потребовался час, чтобы полностью ликвидировать горение. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

По факту гибели на пожаре инвалида организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.