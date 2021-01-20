Нижневартовск, Югра, , 16:19 — REGNUM В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которую подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 5 декабря 2020 года далеко за полночь сотрудниками полиции проводился рейд по выявлению кафе и ресторанов, нарушающих запрет на работу после 23:00. Была обнаружена точка общепита, где веселилась компания молодых людей. Во время составления административных протоколов одна из посетительниц кафе нанесла удар ногой сотруднику полиции, сообщают в ведомстве.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В социальных сетях Нижневартовска развернулось бурное обсуждение произошедшего. По словам людей, знакомых с ситуацией, именно полицейские напали на подозреваемую и её мужа. Кроме того, якобы женщину более суток держали без медицинской помощи в участке, при том, что она больна диабетом и была беременной.