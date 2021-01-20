Шахты, Ростовская область, , 15:42 — REGNUM В Шахтах Ростовской области следователи выясняют причины и обстоятельства смерти десятиклассника, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 20 января.

Трагедия произошла в одном из образовательных учреждений в Шахтах. По информации, которой располагают следователи, 16-летний ученик потерял сознание во время урока. Реанимационные мероприятия положительного результата не дали — медики констатировали смерть подростка.

Начата проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.