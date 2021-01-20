Курган, , 15:30 — REGNUM В Курганской области при пожарах погибли два человека. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Обе трагедии произошли 19 января 2021 года. После тушения пожара в одном из частных домов в селе Сычёво Кетовского района было обнаружено тело женщины 1953 года рождения. Предварительно установлено, что возгорание в доме произошло по причине неосторожного обращения с огнём при курении.

Вторая трагическая смерть мужчины 1950 года рождения произошла при пожаре в частном жилом доме в селе Половинное. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

По результатам проверок следователями будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-служба ведомства.