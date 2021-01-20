Абуджа, , 15:35 — REGNUM В Мозамбике арестовали трёх граждан Нигерии, гражданина ЮАР и местного жителя по подозрению в причастности к международной сети торговли кокаином. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление пресс-секретаря полицейского управления города Мапуту Леонеля Мучины.

В соответствии с заявлением, пятеро предполагаемых преступников были задержаны в окрестностях Альбасина по наводке представителей общественности. Им еще не предъявили обвинения в суде.

Сообщается, что в момент задержания группа была вовлечена в спор после того, как один из них был обвинен в планировании разрыва сделки с восемью килограммами кокаина, оценочная стоимость которой составила 243 000 долларов США.

В Национальной иммиграционной службе заявили, что нигерийцы незаконно въехали в страну и будут высланы из Мозамбика — но только после того, как предстанут перед судом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и незаконным владением огнестрельным оружием.