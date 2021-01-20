Ярославль, , 15:06 — REGNUM Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска хозяйке дома в Ярославском районе, пострадавшем от зимнего паводка в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Паводок в Ярославле

Женщина хотела взыскать с Федерального агентства водных ресурсов, ярославского филиала Гидрометцентра и администрации Ивняковского сельского поселения полтора миллиона рублей на восстановление пострадавшего от потопа дома. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за большого притока воды и ледовых заторов вода в Горьковском водохранилище поднялась и затопила земельные участки в садоводствах.

Дом истицы тоже пострадал от паводка. Женщина требовала взыскать стоимость ремонта внутренней отделки дома и устранение дефектов пола.

Однако суд посчитал, что хозяйка дома не доказала причинно-следственную связь между действиями федерального агентства, Гидрометцентра и затоплением дома с участком.

«Уровни, наблюдавшиеся на Горьковском водохранилище в районе поста наблюдений Ярославского ЦГМС, превышали отметку неблагоприятного явления, но отметки опасного явления не достигли. Информация об уровнях воды, консультации, обзоры развития ледовой обстановки Ярославской ЦГМС передавались во все заинтересованные организации», — говорится в решении суда.

Для выводах о бездействии Федерального агентства водных ресурсов необходимо было проводить экспертизу, счёл суд. Не виноватой оказалась и Ивняковская администрация, так как на территории Ярославской области режим чрезвычайной ситуации не вводился.

Суд указал, что риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт собственник. Дом жительницы находится в непосредственной близости к реке, подтопление происходит регулярно, однако она не застраховала свой дом и имущество.

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