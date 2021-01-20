Ярославль, 20 января 2021, 15:06 — REGNUM Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска хозяйке дома в Ярославском районе, пострадавшем от зимнего паводка в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Женщина хотела взыскать с Федерального агентства водных ресурсов, ярославского филиала Гидрометцентра и администрации Ивняковского сельского поселения полтора миллиона рублей на восстановление пострадавшего от потопа дома. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за большого притока воды и ледовых заторов вода в Горьковском водохранилище поднялась и затопила земельные участки в садоводствах.
Дом истицы тоже пострадал от паводка. Женщина требовала взыскать стоимость ремонта внутренней отделки дома и устранение дефектов пола.
Однако суд посчитал, что хозяйка дома не доказала причинно-следственную связь между действиями федерального агентства, Гидрометцентра и затоплением дома с участком.
Для выводах о бездействии Федерального агентства водных ресурсов необходимо было проводить экспертизу, счёл суд. Не виноватой оказалась и Ивняковская администрация, так как на территории Ярославской области режим чрезвычайной ситуации не вводился.
Суд указал, что риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт собственник. Дом жительницы находится в непосредственной близости к реке, подтопление происходит регулярно, однако она не застраховала свой дом и имущество.
Читайте ранее в этом сюжете: Зимний паводок в Ярославле стал самым сильным за последние 60 лет