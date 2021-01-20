Казань, , 15:10 — REGNUM В 57 школах Татарии сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора выявлены нарушения по организации горячего питания. Всего с начала текущего года проверено 27% учебных заведения региона. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства по РТ Марина Патяшина.

В 2021 году управлением Роспотребнадзора начата проверка по контролю за организацией питания свыше 200 тыс. младшеклассников.

«Уже проверено 27% школ, в 57 выявлены нарушения текущего характера», — отметила главный санитарный врач РТ.

Также подтвердились два повода для недовольства родителей учеников — несъеденные и холодные блюда. Выявленные нарушения детально прорабатывались с каждой школой, добавила глава ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городских школах создадут систему родительского контроля за питанием детей. Городскому управлению образования было поручено собрать директоров школ и актив родителей на обучающий семинар, в котором познакомят со стандартом организации питания в образовательных учреждениях.

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