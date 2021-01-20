Нальчик, , 14:40 — REGNUM Нальчикская теплоснабжающая компания подтвердила взрыв в котельной и сообщила о том, что во время него никто не пострадал. Названа также причина происшествия — ею стало скопление газа в котельной.

«В котельной произошло накопление газов, из-за давления которых и произошел хлопок в четвертом котле — он вышел из строя. На данный момент запущен резервный котел, теплоснабжение района полностью восстановлено», — приводит слова исполнительного директора компании Тамерлана Афаунова РИА «Кабардино-Балкария».

По его словам, в настоящее время по факту взрыва создана комиссия, которая разбирается в его причинах. Афаунов также отметил, что по итогам разбирательств будут приняты меры, а поврежденный котел придется чинить уже после окончания отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в полдень 20 января в городе Нальчике на улице Московской произошел взрыв в котельной, в результате которого было прекращено теплоснабжение. При взрыве никто не пострадал.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии прогремел взрыв в котельной Нальчика