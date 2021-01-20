Джакарта, , 14:38 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии проверило информацию относительно сигнала SOS с места крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

«Ничего не было найдено», — говорится в заявлении национального поисково-спасательного агентства.

Google удалил сигнал «SOS», который появился на карте острова Лаки, на месте крушения лайнера в Индонезии.

Ранее в национальном поисково-спасательном агентстве Индонезии заявили, что проверят информацию о сигнале SOS, поскольку пока нет никаких признаков, что кто-то из пассажиров Sriwijaya Air выжил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии проверили информацию относительно сигнала SOS.

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