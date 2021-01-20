Село Перемышль, Калужская область, , 14:47 — REGNUM На территории пилорамы села Перемышль 17 января было обнаружено тело 38-летнего мужчины, который там подрабатывал. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

На месте преступления следственно-оперативная группа выяснила, что кроме погибшего на пилораме находился еще один человек. Была выдвинута версия о причастности этого лица к смерти потерпевшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле выявлены повреждения, в том числе переломы. Местонахождение подозреваемого было установлено по горячим следам.

Подозреваемый был задержан в Перемышле, это 35-летний местный житель. По версии следствия, 16 января он находился на пилораме с потерпевшим. Злоумышленник посчитал, что его приятель попытался украсть у него из кармана мобильный телефон, из-за чего избил мужчину. Затем подозреваемый уехал в Калугу, где ему удалось одежду и обувь, в которой он совершал преступление, тщательно выстирать, чтобы скрыть следы.

Подозреваемого в убийстве суд заключил под стражу. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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