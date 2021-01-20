Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM В Нижнем Новгороде трамвай сошел с путей и врезался в столб из-за постороннего предмета на рельсах. Инцидент произошел сегодня, 20 января, утром возле станции метро «Буревестник» в Сормовском районе.

Трамвайный вагон получил значительные повреждения. Информации о пострадавших нет.

Как отмечают в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс», из-за аварии движение общественного транспорта в этом районе было остановлено вплоть до устранения последствий происшествия.

В транспортной компании пообещали, что движение трамваев будет восстановлено в полном объеме сразу же после того, как специалисты поднимут вагон и уберут его с места аварии.