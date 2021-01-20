Шанхай, Китай, , 14:36 — REGNUM На одной из подземных парковок в Шанхае неожиданно самовоспламенился и затем взорвался аккумулятор электромобиля Tesla Model 3. Об этом 20 января сообщает шанхайский информационный ресурс «Пэнпай».

Уточняется, что данный инцидент случился в ночь на 19 января после того, как владелец транспортного средства оставил его на парковке в жилом комплексе в районе Цибао. Вначале машина самовоспламенилась, а затем — взорвалась. На место взрыва прибыл пожарный расчет, ликвидировавший возгорание, электромобиль выгорел полностью.

Также отмечается, что в результате происшествия нет пострадавших. В то же время данный случай является не первым случаем самовозгорания электромобилей Tesla и в Шанхае, и в других китайских городах.

При этом в заявлении представительства компании Tesla в КНР от 20 января указывается, что причиной данного возгорания могло стать повреждение аккумулятора в результате какого-либо удара в днище электромобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Tesla начала продавать в Китае кроссоверы Model Y местного производства.