Уфа, , 14:08 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ночь с 18 января на 19 января 2021 супруги распивали спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент они поссорились из-за того, что женщины в последние дни не было дома. Следователи считают, что 36-летний подогреваемый избил потерпевшую. В результате женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что о происшествии стражам порядка сообщила мать подозреваемого: утром подозреваемый зашел домой к ней и она увидела следы крови на одежде своего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что фигурант уголовного дела дал признательные показания. Расследование дела продолжается.

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