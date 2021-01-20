Джакарта, , 14:02 — REGNUM Количество погибших в результате наводнения, обрушившегося на Южный Калимантан в Индонезии, увеличилось до 21 человека, сообщает CNN Indonesia.

Согласно данным, опубликованным 20 января 2021 года, в результате наводнения в провинции Южный Калимантан погиб 21 человек, ещё 6 человек были объявлены пропавшими без вести.

Наводнение затронуло 120 284 семьи, 342 987 человек пострадали.

Кроме того, 63 608 человек были эвакуированы и вынуждены искать убежище в лагерях для беженцев.

Всего в результате наводнения пострадали 11 городских округов и 70 районов. На данный момент около 66 768 домов, 110 культовых сооружений и 76 школ оказались затоплены, 21 мост поврежден. Наводнение также оказало негативное воздействие на сельское хозяйство и рыболовство в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный банк Индонезии (BNI) помог жителям, пострадавшим в результате стихийных бедствий в Манадо, Северном Сулавеси и Западной Яве.

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