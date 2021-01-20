Самара, , 13:54 — REGNUM Почти четыре килограмма наркотиков были изъяты полицейскими в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники ДПС остановили автомобиль рядом с селом Зеленовка Ставропольского района Самарской области для проверки документов. Стражи порядка заметили, что пассажир и водитель данного автотранспортного средства сильно нервничают, поэтому они попросили открыть багажник авто. В это время водитель попытался скрыться на автомобиле, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Водитель и пассажир иномарки были задержаны.

В автомобиле был обнаружен рюкзак, в котором находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что в пакетах находился наркотик мефедрон массой 3769 гр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По предварительной информации, 26-летний ранее судимый за кражу пассажир и 27-летний ранее не судимый безработный водитель проживают в г. Санкт-Петербурге. А в Самарской области они оказались проездом.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

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