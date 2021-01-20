Тоджинский район, Тува, , 13:35 — REGNUM По факту гибели человека в результате обрушения в шахте горно-обогатительного комбината на территории Тоджинского района Тувы возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, утром 17 января на 51-летнего работника обрушилась кровля выработки во время время монтажа вентиляционного рукава. От полученных повреждений мужчина погиб на месте. Ещё двое работников, находившихся на аварийном участке, не пострадали.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на шахте компании «Лунсин», а погибший являлся гражданином Китая. Работы здесь приостановлены на время оперативных следственных действий.

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