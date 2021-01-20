Самара, , 13:38 — REGNUM Водитель автомобиля получил травмы позвоночника в результате ДТП с участием грузовика в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что рано утром 20 января на Южной обводной дороге рядом с мостом через реку Самара произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Калина» и грузовой фуры. В результате водителя легковушки зажало в салоне автомобиля.

Отмечается, что мужчина травмировал ноги и позвоночник, поэтому на место ДТП вызвали спасателей. Сотрудники спасательного ведомства гидравлическим инструментом срезали двери автомобиля и извлекли пострадавшего. Мужчина был передан сотрудникам бригады скорой помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в ДТП погиб тракторист