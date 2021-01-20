Коян, Южная Корея, , 13:26 — REGNUM В Южной Корее спустя 18 часов удалось локализовать пожар, возникший во время подрывных работ на площадке по строительству скоростной подземной железной дороги GTX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям провинции Кёнгидо.

По их словам, возгорание началось 19 января в 17:05 по местному времени на строительной площадке в районе Токян-гу города Коян.

Известно, что никто из рабочих не пострадал, однако в результате пожара были уничтожены экскаватор, электрооборудование и звукоизоляционный материал.

Для тушения пожара были задействованы 53 члена пожарной бригады и 25 единиц техники.

Ликвидировать возгорание удалось 20 января в 11:30 по местному времени.