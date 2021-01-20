Красный Сулин, Ростовская область, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему главе Красносулинского городского поселения, обвиняемому в превышении должностных полномочий и мошенничестве, а также четырём бизнесменам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что в 2014 и 2015 годах чиновник подписал акты приёма якобы выполненных работ по строительству и реконструкции коллекторов в Красном Сулине. В результате причинённый муниципальному бюджету ущерб превысил 24 млн рублей. Кроме того, в течение пяти лет — в период с сентября 2013 года по июль 2018 год — чиновник похитил более 30 млн рублей путём незаконного обналичивания бюджетных средств по муниципальным контрактам. Действовал городской глава в сговоре с предпринимателями.

Бывшему главе Красносулинского городского поселения назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Один из бизнесменов приговорён к 1,5 года колонии общего режима, остальные — к условному сроку наказания.