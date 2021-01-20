Ярославль, , 13:09 — REGNUM Вечером 19 января в Ярославле поступил сигнал о запахе газа в многоквартирном доме №50 на проспекте Дзержинского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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На место прибыли газовики и спасатели. Жители 12-этажного дома были экстренно эвакуированы.

«Оперативно прибыв на объект, аварийные бригады «Газпром газораспределение Ярославль» провели обследование газоиспользующего оборудования, выявили повышенную концентрацию газа на площадке 5-го этажа одноподъездного двенадцатиэтажного дома. Были выполнены работы по отключению от газоснабжения 82-х квартир. Доступ в 3 квартиры, находящиеся на площадке 5-го этажа, был обеспечен не сразу. На момент проверки газового оборудования в этих квартирах, утечек газа не обнаружено. Оборудование находилось в технически исправном состоянии», — рассказали в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

После проведённого обследования жильцов пустили в свои квартиры и произвели повторный пуск газа. Газовики поблагодарили граждан за бдительность.

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