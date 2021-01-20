Архангельск, , 13:02 — REGNUM Плесецкий районный суд вынес приговорглаве муниципального образования «Тарасовское» Марине Егоровой. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Архангельской области, суд признал ее виновной в ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла в декабре 2019 года в Плесецке. Егорова, управляя автомобилем «ВАЗ-11 183», на одном из перекрестков не предоставила преимущество автомобилю «TOYOTA HILUX», двигающемуся по главной дороге. В результате столкновения пассажир, находившейся в автомобиле чиновницы, не пристегнутый ремнями безопасности от полученных травм скончался в больнице.

Свою вину Егорова признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1,5 года.