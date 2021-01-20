Джакарта, , 12:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, поэтому министерство транспорта и национальный комитет по безопасности на транспорте должны принять меры, чтобы авиакатастрофы не повторялись снова, сообщает Antara.

Глава государства, который прибыл на место крушения «Боинга», призвал принять дополнительные меры и проверить самолеты.

Президент также стал свидетелем предоставления компенсаций семьям погибших.

Самолет Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, разбился в водах возле острова Лаки в Яванском море 9 января 2021 года. Лайнер, вылетевший из аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте, перевозил 62 человека, в том числе 12 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиивыразил признательность совместной поисково-спасательной группе за упорную работу на месте авиакатастрофы.

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