Солнечногорск, Московская область, , 13:05 — REGNUM Главного борца с коррупцией в подмосковном Солнечногорске подозревают в получении взятки. Об этом сообщил 20 января источник в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску А. Уткина за получение взятки в размере 250 тыс. рублей. Посредник передал ему деньги в обмен на общее покровительство компании «Сенеж Управление».

«Уткин задержан», — сообщил источник ТАСС.

Против сотрудника полиции возбудили дело о получении взятки в крупном размере. Передавший ему деньги человек также стал фигурантом уголовного дела.