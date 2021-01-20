Нальчик, , 12:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел взрыв в одной из котельных города Нальчика. Сообщается о выбитых стеклах и о том, что при взрыве не произошло возгорания.

По данным РЕН ТВ, взрыв прогремел около 12:00 20 января в котельной на улице Московской, однако в паблике «Патриот КБР» сообщается о том, что он произошел в котельной Юго-Западная по улице Тарчокова. Точное место происшествия не уточняется пока в МЧС по региону, как и не подтверждается сам факт взрыва.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС и полиции.