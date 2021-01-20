Нарьян-Мар, , 12:45 — REGNUM В Ненецком АО будут судить 51-летнего мужчину, застрелившего своего сына.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в ноябре 2020 года в поселке Нельмин-Нос. Между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил ему в спину из ружья.

«Первоначально подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что сын отказался выключить музыку, которая мешала спать, и выдворил его из комнаты. В порыве гнева он вооружился охотничьим ружьем и выстрелил из него в сына. В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину не признал и пояснил, что выстрел произошел случайно», — сообщили в Следкоме.

Уголовное дело направлено в суд.