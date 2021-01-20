Кировск, Ленинградская область, , 12:47 — REGNUM Жители большей части районного центра Кировск в Ленинградской области остались без отопления из-за дефекта на трубопроводе «Дубровской» ТЭЦ. Об этом 20 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кировского муниципального района Ленинградской области.

Как пояснили в пресс-службе «Дубровской» ТЭЦ, в связи с дефектом на подающем магистральном трубопроводе тепловой сети 3−4-го микрорайонов, произошедшем 19 января, с 06:00 мск 20 января подача теплоносителя осуществляется по обратному трубопроводу.

В связи с этим у конечных потребителей возможны перебои с отоплением и горячим водоснабжением. Планируемый срок устранения дефекта и переход к нормальной схеме теплоснабжения — к 17 часам 20 января.

«В режиме частичного ограничения находится порядка 205 многоквартирных домов», — уточнили в пресс-службе ТЭЦ корреспонденту ИА REGNUM.

В свою очередь в пресс-службе администрации района сказали, что без нормального теплоснабжения остались порядка 16 тысяч человек. В настоящий момент ведутся работы по устранению дефекта на подающем трубопроводе в районе спорткомплекса на улице Советская, 1.

«Работы проводятся с 05:00 до 17:00, и, возможно, закончатся раньше, — отметили в администрации. — Дефект возник на подающем магистральном трубопроводе диаметром 400 мм тепловой сети».