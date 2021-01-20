Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии сегодня, 20 января, произошло частичное обрушение кладки многоквартирного жилого дома в Ядрине. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

ЧП произошло в 8 утра в Ядрине в доме по улице 50 лет Октября, 98. Отмечается, что произошло частичное обрушение кладки, жертв и пострадавших нет.

Дом построен более 50 лет назад, с декабря 2017 года числится в списке аварийных. Власти уточняют, что в настоящее время в нём проживают почти 40 человек.

На место выехали представители ГКЧС Чувашии и министерства строительства, ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева.

Напомним, ранее обрушение зданий происходило, как правило, в Чебоксарах. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году разрушилась кладка фасада многоквартирного дома по улице Грасиса, в 2016 году обрушилось нежилое административное двухэтажное здание по улице Гражданской, в 2012 году в посёлке Новые Лапсары по улице Совхозная обрушилась стена общежития.

Отметим, что в 2019 году в Урмарском районе Чувашии обрушилась часть здания школы.