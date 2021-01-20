Тихвин, Ленинградская область, , 12:32 — REGNUM В Ленинградской области на федеральной трассе А-114, соединяющей Вологду и Новую Ладогу, из-за массового ДТП временно полностью перекрыто движение автотранспорта. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Ленобласти на трассе А-114 полностью перекрыто движение ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительной информации, около 11 часов 20 января поступила информация о столкновении четырех транспортных средств на 463-м километре федеральной дороги А-114 (Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Тихвинском районе Ленинградской области.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве. — Объезд перекрытого участка возможен по улично-дорожной сети деревни Чемихино».

В связи с ДТП на участке федеральной дороги образовался затор протяженностью около 4,5 км в оба направления.

На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Вызвана техника для эвакуации поврежденных транспортных средств.