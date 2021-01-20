Рязань, , 12:25 — REGNUM Двух мальчиков в возрасте шести месяцев и один год девять месяцев изъяли из семьи в городе Рыбное Рязанской области. Дети проживали в антисанитарных условиях, а старшего ребёнка избил родной дед, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились очевидцы, сообщив о сильном шуме в соседнем доме. Полицейские обнаружили в жилище 47-летнего мужчину, его 21-летнюю дочь и двух её малолетних детей. В доме отсутствовали продукты питания, общая остановка была крайне антисанитарной, на лице, голове и теле старшего мальчика были заметны следы побоев.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и попечительства Рыбновского района изъяли детей из семьи и доставили в больницу в Рязани. Сейчас они под присмотром врачей.

По предварительным данным, до недавнего времени мать детей проживала в Рязани с сожителем. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла и не попадала в поле зрения полиции. На новогодних каникулах женщина поссорилась с сожителем и вернулась к отцу в Рыбное, где вечером 16 января дед в состоянии алкогольного опьянения побил старшего мальчика.

47-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного. В полиции начали проверку по факту избиения ребёнка, решается вопрос о лишении матери родительских прав.