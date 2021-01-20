Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии передано в уголовное дело по факту служебного подлога при ремонте спортивной школы в Новочебоксарске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Проверка в части исполнения бюджетного законодательства проводилась в БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», которое расположено в Новочебоксарске и является подведомственным учреждением министерства спорта Чувашии. В прокуратуре отмечают, что были выявлены факты оплаты за фактически невыполненные ремонтные работы.

По данным надзорного ведомства, заместитель директора учреждения, зная, что в ледовом дворце «Сокол» фактически не выполнено покрытие поверхностей керамогранитными плитами, принял данные работы и незаконно подписал соответствующие документы. В прокуратуре отмечают, что в результате подрядчик получил 52 тыс. рублей, в том числе за фактически невыполненные работы.

По данному факту возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарском районе Чувашии вынесено решение по уголовному делу в отношении бывшего директора средней школы, которого обвинили в служебных подлогах при трудоустройстве трёх работников. Ему назначен назначено 30 тыс. рублей судебного штрафа.

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