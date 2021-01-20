Тюмень, , 11:48 — REGNUM Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился о передаче расследования дела о гибели семи человек в тюменском подпольном пансионате для пожилых людей в центральный аппарат СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия в нелегальном доме престарелых в посёлке Боровский под Тюменью произошла 9 января 2021 года. При пожаре погибли семеро маломобильных граждан. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Несколько местных СМИ, со ссылкой на собственные источники, поясняют передачу дела о гибели инвалидов под Тюменью в центральный аппарат СКР якобы появлением в нём в качестве фигурантов двух участковых уполномоченных, которые не могли не знать, что на территории их ответственности находился подпольный дом престарелых.

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