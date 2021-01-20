Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Два комплекта военной формы украдены неизвестными неподалёку от Вашингтона в преддверии церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Инцидент произошёл в штате Мэриленд, форму похитили из автомобиля военнослужащего сухопутных войск. По предварительным данным, кража «не была целенаправленной», злоумышленники проникли в автомобиль через незапертые двери. Ведётся расследование.

Источники телеканала отметили, что инцидент обеспокоил власти США, так как ранее в ФБР предупредили о том, что некие лица намеревались проникнуть на церемонию инаугурации, переодевшись в бойцов Национальной гвардии.

Представители Пентагона 19 января заявили, что на период инаугурации 12 бойцов Национальной гвардии отстранены от службы. Их деятельность сочли подозрительной.

Как сообщало ИА REGNUM, демократ Джозеф Байден должен принять полномочия главы США в полдень 20 января в Вашингтоне.

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