Южно-Сахалинск, , 11:38 — REGNUM На Сахалине в Макаровском районе вертолёт доставил на берег восемь рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В медицинской помощи спасённые рыбаки не нуждаются. Спасательная операция успешно завершена.

«К спасению рыбаков были привлечены сотрудники ГИМС Макаровского, силы и средства опорного пункта с. Восточное ПЧ 26 Макаровского ПО, а так же вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им В.А. Полякова на борту», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 20 января оторвало от берега льдину, на которой находились восемь рыбаков, в том числе три женщины. Льдина дрейфовала в открытом море.