Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии новочебоксарской прокуратурой выявлены факты превышения концентрации вредных веществ на территории цехов химического предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства по итогам проверки со специалистами контрольных органов соблюдения требований закона в обществе «Химпром».

В прокуратуре отмечают, что в декабре 2020 года по итогам проверок выявлено превышение концентрации хлора в 1,2 — 1,3 раза на территории одного из рабочих цехов предприятия. Также ведомством установлены нарушения требований промышленной безопасности ряда объектов производства — в частности, нарушение изоляции, герметичности, теплоизоляции и антикоррозийной защиты.

По данным нарушениям прокуратурой Новочебоксарска в отношении юридического лица и руководящих должностных лиц возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

«Аналогичное превышение концентрации хлора на предприятии было также выявлено по результатам проверки, проведенной 30 июля 2020 года», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что организация и её должностные лица уже привлечены к ответственности в виде штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Отметим, что в декабре прошлого года новочебоксарцы жаловались на резкие запахи, сравнивая их с жжёной резино. Тогда было принято решение собрать рабочую группу по природоохранному законодательству, которая примет меры по установлению источника загрязнения воздуха. Также продолжились замеры воздуха. Жалобы на запахи продолжились в январе 2021 года, новочебоксарцы сообщали об этом в социальных сетях.

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