Львов, Украина, 20 января 2021, 11:37 — REGNUM Во Львовской области Украины 13 военнослужащих ВСУ получили травмы во время автомобильной аварии. Об этом сообщила 20 января пресс-служба Львовской областной администрации.
Всего в машине был 31 человек, 28 из них — в кузове автомобиля.
В результате аварии пострадали 13 силовиков, восемь из них госпитализированы. Остальные за помощью не обращались.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине произошло более 168 тыс. ДТП, погиб 3541 человек. Основной причиной аварий является превышение скорости.
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