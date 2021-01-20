Барнаул, , 11:23 — REGNUM Увеличение численности волка вынудило госинспекторов министерства природы Алтайского края и краевого учреждения «Алтайприрода» сформировать бригаду охотников, специализирующихся на добыче этого животного. Сигналы о выходе животных близко к населенным пунктам поступили от жителей, проживающих на территории Смоленского и Алтайского районов. Об этом информирует сегодня, 20 января, пресс-служба краевого правительства.

«Ситуации, когда численность волков становится больше, чем допустимая для естественного природного баланса, не что-то из ряда вон выходящее. Сезон на сезон не приходится. К примеру, в прошлом году в Алтайском крае не было такой необходимости. В текущем году появилась. Своевременно принятые меры позволят устранить угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, домашних и диких животных», — поясняют в профильном министерстве.

Чиновники подчёркивают, что отстрел волков производится в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания.