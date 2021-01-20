Улан-Удэ, , 11:21 — REGNUM В Бурятии завершился суд над бывшим начальником управления капитального строительства (УКС) правительства региона Виктором Гусляковым по обвинению в совершении служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 13 декабря 2019 года УКС заключила контракт с фирмой на поставку и монтаж оборудования для Республиканского онкодиспансера. Стоимость контракта составила почти 97 млн рублей. 24 декабря Гусляков подписал накладную о вводе в эксплуатацию оборудования. При этом чиновник знал, что они даже не были поставлены.

«На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком произведены в полном объеме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев», — отметили в управлении.

В ходе первого заседания в суде обвиняемый признал вину, однако ходатайствовал о прекращении уголовного дела, мотивируя это тем, что оборудование в конечном итоге было поставлено. Суд удовлетворил просьбу и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.